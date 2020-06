Gattuso: “La Juve va rispettata. Sarri? Di lui mi piace tutto, in questi anni ho fatto tanti copia e incolla”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole:“Non c’è mai un momento migliore per incontrare la Juve, penso che fa parte del loro dna, della storia del loro club. Da tanti anni hanno continuità, è un club di grande mentalità, dobbiamo essere bravi, rispettarli, bisogna portare rispetto, giocarcela con le nostra armi. Sarri? Mi piace tutto, non nego e penso di averlo detto più di una volta: ho fatto tanti copia-incolla in questi anni, ho visto tanti filmati di come giocava con la linea di difesa, di come ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano, mi piace tutto”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli