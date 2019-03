Gattuso: “Kessie-Biglia? Qua non siamo all’asilo Mariuccia. Mi sarei buttato nella mischia se…”

Rino Gattuso, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby, analizzando la rissa sfiorata tra Kessie e Biglia: “Ci può stare che un giocatore possa sbagliare una partita. In questi giorni parlerò con chi di dovere, adesso non voglio dire nulla. Ieri ho risposto ad una domanda su Icardi. Su per giù è venuta fuori la stessa situazione. Non posso accettare che anche se uno è arrabbiato non stringa la mano al compagno, non siamo all’asilo Mariuccia. Per fortuna che non ho visto, perché se avessi visto la scena avrei fatto una figuraccia e mi sarei buttato anche io nella mischia”.

Foto: Twitter ufficiale Milan