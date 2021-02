Gattuso: “Juventus ultima spiaggia? Dovete chiederlo alla società”

In conferenza stampa Gennaro Gattuso ha analizzato il ko del Napoli con l’Atalanta parlando anche se con la Juventus potrebbe essere la sua ultima spiaggia sulla panchina azzurra.

Queste le sue parole: “Juventus ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il capitano della barca sono io, quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l’allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine”.

Momento più difficile da allenatore? “No, ne ho passati molto di più difficili in categorie diverse. È un calcio diverso, stiamo giocando in maniera differente, senza tifosi e ogni tre giorni. Lo fanno tutti, ma non me lo sarei mai aspettato di dover affrontare un calcio così nella mia vita. Si può far fatica, si può recuperare poco. A volte i giocatori fanno fatica a esprimersi, ma succede a tutti. Penso che in questo momento il primo responsabile sono io, ma devo avere la bravura di tenere alto entusiasmo e voglia. Altrimenti diventerà difficile”.

Foto: Twitter Napoli