Gattuso: “Juve? Volevo giocarla, ho rosicato più di tutti”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la roboante vittoria ai danni dell’Atalanta. Queste le sue parole: “La squadra è forte ma dobbiamo migliorare, la prima non si sbaglia mai, Bakayoko non giocava da 7 mesi. Stiamo adottando un modulo nuovo. Soddisfatto di Osimhen per lui devo ringraziare Giuntoli e il presidente. E’ da tempo che sono innamorato di questo calciatore. Di Lozano avevo già segnato. Koulibaly lo dimostra da anni, solo l’anno scorso non ha fatto una gran stagione a causa degli infortuni, ma quando sta bene è un grandissimo difensore. Su Bakayoko sapete cosa penso, ha una tecnica tutta sua. Io litigo coi miei giocatori, ma poi ci faccio subito pace.” Poi sulla gara persa 3-0 a tavolino contro la Juve: “Ho rosicato, volevo giocare la gara perché avevo la squadra in forma, facevo giocare la stessa squadra di oggi. Sono arrabbiato perché non ci hanno fatto partire, alle 18:55 noi eravamo sul pullman. Chi ha detto che non volevamo partire ha detto una falsità, al massimo avremmo perso 3-0. Quando ho parlato con la società sono rimasto che la partita si doveva giocare, tranquillamente.”

Foto: twitter Napoli