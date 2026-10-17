Gattuso: “Juve più forte di noi, ma voglio una Lazio coraggiosa. Sono un allenatore diverso rispetto a 12 anni fa”

17/10/2026 | 12:50:38

Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: “Dovremo andare a Torino con la consapevolezza che affronteremo una grandissima squadra che ha raccolto meno di quanto seminato. A me interessa il coraggio, dovremo fare una partita di mentalità senza paura. Sono più forti di noi, ma voglio vedere una squadra che se la gioca e ribatte colpo su colpo. Se avessi dovuto ascoltare tutte le persone che mi commentavano nei 17 anni di carriera avrei ottenuto un quarto di quanto ho ottenuto. Oggi sono un allenatore diverso rispetto a quando ho iniziato 12 anni fa, ho più conoscenze ma c’è sempre da imparare e migliorare”.

foto x lazio