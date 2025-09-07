Gattuso: “Israele ha più qualità dell’Estonia. La loro transizione sarà la chiave”

07/09/2025 | 19:35:24

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match tra Israele e Italia. Di seguito le dichiarazioni salienti del commissario tecnico azzurro: “L’Estonia è una squadra fisica, Israele ha più qualità. Vengono da 6 vittorie e hanno perso con la Norvegia, ma meritavano di più. In transizione possono far male. Non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, voler fare la partita di giocare nella metà campo loro. La chiave sarà la loro transizione”. Sulla questione politica: “Mi dispiace aver beccato Israele nel nostro girone, giocano bene. Fa male vedere ciò che sta accadendo, persone che lasciano la vita e bambini che muoiono. C’è tanto rispetto e dolore”.

Foto: Instagram Azzurri