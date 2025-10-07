Gattuso: “Israele? Dobbiamo pensare a fare il nostro. Loro sono ancora in corsa per i playoff. Non possiamo farci prendere da tutto ciò che viene da fuori”

07/10/2025 | 15:20:42

Il CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa ha risposto anche alla domanda sul clima surreale che si avrà contro Israele a Udine.

Queste le sue parole: “Noi dobbiamo pensare a fare il nostro. Nessun messaggio. Dobbiamo lavorare con concentrazione e non farci prendere da tutto ciò che viene da fuori, sicuramente non si respira una bellissima aria ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro. Per i play-off bisogna fare risultati, Israele è ancora dentro. Dobbiamo prepararci al meglio e farci trovare pronti. Non so se ci sarà qualche cambiamento in più, vediamo. Pensiamo alla gara con l’Estonia, ci sarà da battagliare e da fare fatica”.

Quando dice che non si respira un’aria bellissima si riferisce al clima attorno alla gara contro Israele? Quali sono i maggiori pericoli che teme? “Dobbiamo annusare il pericolo, questo è l’aspetto che dobbiamo migliorare più di tutti gli altri. Sulla prima domanda sì, mi riferisco a quello, è un dato di fatto. Andremo a Udine e sappiamo che ci sarà pochissima gente: lo capisco, capisco la preoccupazione. Sappiamo che dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0. Dispiace vedere ciò che sta succedendo, fa male al cuore, ma non possiamo dire che l’ambiente è sereno. Lo sappiamo bene. Ci saranno diecimila persone fuori lo stadio e 5-6mila dentro. Avremmo preferito un clima come quello vissuto a Bergamo un mese fa”.

Foto: Instagram personale