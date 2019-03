Gattuso: “Il Sassuolo va rispettato. Suso? Non è un problema. Su Romagnoli, Cutrone e il derby…”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Sassuolo: “I tifosi si conquistano con le prestazioni e i risultati, avevo intenzione di ringraziarli per essere stati in 5000 all’Olimpico. Domani dobbiamo essere bravi a interpretarla bene, con il piglio giusto, con la giusta mentalità. Con la Lazio abbiamo fatto fatica, dobbiamo perdere energie partita dopo partita. Non pensiamo al derby, ma al Sassuolo. Abbiamo 14 finali da preparare nel migliore dei modi settimana dopo settimana. Il Sassuolo ha giocatori importanti, dobbiamo stare attenti perché sanno palleggiare bene. Se non la rispetti ti può fare del male, dobbiamo prepararla come se affrontassimo una grandissima squadra. Suso? Questa è una roba vostra, giustamente giudicate tutti noi. Ci sta che può attraversare un periodo di appannamento, per me Suso non è un problema. Deve stare tranquillo, ci può far fare il salto di qualità. Non deve pensare a nulla. Cutrone? Deve lavorare con entusiasmo e voglia, se non sbaglio è entrato con l’Atalanta e l’Empoli, facendo 25 minuti. E’ penalizzato in questo momento, perché stiamo giocando con un attaccante solo. Deve continuare, nel calcio il lavoro e la professionalità paga. Romagnoli? Ha rinnovato 8 mesi fa, è un giocatore importante ed è il capitano del Milan. Per me ha ancora grandi margini di miglioramento. Romagnoli è felice al Milan e sono sicuro che continuerà qui. Kessie? Ieri ha fatto la prima parte, gli dava ancora fastidio. Ci mette più tempo a smaltire la ‘vecchietta’, essendo molto forte fisicamente. Domani valuteremo meglio. Derby? Non faccio ancora il mago. Abbiamo prima il Sassuolo e il Chievo, poi vedremo quale sarà la nostra classifica”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Milan