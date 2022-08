Gattuso: “Il mio Como è sul pezzo. Fabregas? Scalpita, ma indietro di condizione”

In vista dell’esordio in campionato del suo Como contro il Cagliari, l’allenatore Giacomo Gattuso è intervenuto in conferenza stampa: “La squadra è sul pezzo, lavora forte e si presenterà bene, sono contento e soddisfatto di come abbiamo lavorato e della voglia che vedo mettere da chiunque. La prima è una gara importante, sarà difficile perché affronteremo la corazzata Cagliari, candidata ad arrivare tra le prime due e con una rosa devastante, ma noi siamo pronti”.

Il tecnico si è poi espresso su alcuni membri della rosa, tra cui Fabregas: “Ha una linea guida dettata dal suo fisioterapista personale, è indietro di condizione e solo nel giro di qualche settimana potremo portarlo almeno a disposizione. Lui scalpita, ma non dobbiamo commettere l’errore di rischiarlo e magari rischiare un infortunio. Baselli? Si vede che è un ragazzo di categoria superiore, in campo e nello spogliatoio si muove bene, pensavo di trovarlo in condizioni non buone ma invece è pronto e può essere utilizzato”.

Foto: Sito Como