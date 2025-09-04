Gattuso: “Il collettivo e la voglia di lottare insieme fanno parte del nostro DNA”

04/09/2025 | 19:46:19

Alla vigilia della sfida tra Italia ed Estonia, il ct Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni: “Tanta roba questi giorni, sinceramente non potevo immaginare cosa migliore. Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione, ma non solo i ragazzi. Tutto lo staff, tutta la Federazione, grande disponibilità. Un lavoro quasi perfetto, quindi mi aspetto di vedere una grande partita domani. Sotto l’aspetto umano e professionale, devo fare i complimenti alla squadra, perché hanno fatto veramente un grande lavoro”. Sulla voglia di lottare: “Parliamo sempre di senso di appartenenza, ma parliamo di essere squadra. Tecnica, tattica, ma la nostra storia dice che il collettivo e la voglia di lottare insieme, da squadra, l’orgoglio, fa tutto parte del nostro DNA”.

Foto: X Fiorentina