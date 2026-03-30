Gattuso: “Il campo? Se pensiamo a queste cose non abbiamo capito niente. Dimarco? Stupidaggini, siamo bravi a farci male da soli”

30/03/2026 | 20:43:02

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro la Bosnia-Erzegovina.

Queste le sue parole: “Non dobbiamo pensare a quello. È un alibi. Se il campo è brutto lo è per entrambi, la partita bisogna giocarla. Se pensiamo al campo, alla tribuna. No, è da deboli. L’ho visto il campo e può andare. Io ho fatto un anno qui vicino, so bene cosa vuol dire. I campi brutti erano quelli dove giocavo con l’Hajduk. Sinceramente anche se fosse stato brutto possiamo fare poco. Dobbiamo pensare a che squadra sono loro”.

Sull’autobus del tecnico bosniaco. “Sergej Barbarez è un grande giocatore di poker… Lo apprezzo. Giocava attaccante, capelli biondi, al Leverkusen, all’Amburgo. È un allenatore preparato, si sa far volere bene, entra nell’animo dei suoi calciatori. Era un giocatore importante, con la maglia della Nazionale penso che abbia fatto 45-47 partite, segnato diversi gol. Lasciamo stare i discorsi della polemica con Dimarco, quelle sono stupidaggini. Siamo stati stupidi noi a farci del male da soli”.

Foto: Instagram personale