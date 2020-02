Gattuso: “Il Barça ci ha fatto il solletico, puniti da un episodio. Qualificazione ancora aperta”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, dopo il pareggio interno contro il Barcellona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Non si può sbagliare nulla con loro, si sapeva. Siamo stati bravi. Potevamo fare meglio su qualche risalita, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo. Sono un po’ deluso per la fase di costruzione, potevamo fare meglio. Ma quando vai a chiudere così, giocando sui 25-30 metri, un po’ di stanchezza subentra. Qualificazione aperta? Ci mancherebbe. Avremo tempo per preparare la partita. Loro sono una grande squadra, gli mancheranno anche Vidal e Busquets, la qualificazione è ancora aperta. Il Napoli non è una squadretta, ha tanti calciatori forti. Oggi se gli davamo spazio potevano farci del male. Invece ci hanno fatto il solletico, non hanno tirato in porta. Ma è andata male su un episodio e l’abbiamo pagata cara. Noi dovevamo fare questo tipo di partita. Setien mi ha invitato a cena? Sì, ho casa in Spagna, quando andremo in vacanza ci incontreremo e berremo un bel bicchiere di vino insieme. Lo ascolterò volentieri”, ha concluso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli