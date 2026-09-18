Gattuso: “Icardi? Nessuno discute il suo valore, ma la parola data ai nuovi arrivati va rispettata”

18/09/2026 | 11:52:47

Gennaro Gattuso presenta, in conferenza stampa, la trasferta di Venezia. Le parole del tecnico biancoceleste.

Sul Venezia: “Non dobbiamo peccare di presunzione e pensare che siamo diventati all’improvviso tutti bravi. Ci vuole mentalità e non presunzione. Domani sarà tosta, una squadra che ti palleggia in faccia, che ti viene a prendere uomo a uomo. Dobbiamo essere presuntuosi. Non ho avuto nessuna impressione di un contraccolpo. Dobbiamo preparare bene le partite e allenarci bene. L’unica cosa su cui ci potremmo lamentare è se non arrivasse il salario per 4/5 mesi. Non si deve parlare di cose che non ci riguardano”.

Sugli infortunati: “Cataldi si sta allenand0. Marusic sta correndo. Rovella giovedì prossimo farà la risonanza. Dele-Bashiru è guarito ma non ha senso rischiarlo. Isaksen ha avuto piccoli problemi ma sarà a disposizione”.

“Su di me pende un’etichetta da quando gioco… Per come vedo il calcio oggi, un giocatore come me non lo avrei fatto giocare. Vogliamo fare una pressione ultra offensiva e se recuperiamo palla abbiamo tantissimo uomini per fare male agli avversari. Il livello va tenuto alto e non fare le robe a metà. Si deve lavorare di reparto e negli ultimi 10/12 minuti contro il Milan abbiamo avuto carattere, un’altra squadra ne avrebbe presi altri due”.

Su Icardi: “Nessuno discute il suo valore. Abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson. Non ci dobbiamo incartare dopo aver parlato in un certo modo con i giocatori che sono arrivati. Noi rimaniamo così e non ho voluto approfondire la cosa. In questo momento non pensiamo di prendere uno svincolato”.

Su Pinamonti: “Deve stare tranquillo. Sa com’è arrivato non allenandosi col Sassuolo per 10/15 giorni. Ci vuole pazienza, Roma non è stata costruita in un giorno. Tranne Zaccagni li sto alternando tutti in attacco”.

Sulla frase dell’ultima settimana: “Il calcio senza tifosi fa schifo? Chiedo scusa a chi era allo stadio, non volevo generalizzare e fare una polemica. Spero che in futuro ce ne saranno di più”.

Su Cataldi: “Si sta allenando dopo essere stato fermo tantissimo tempo. Se c’è bisogno, è pronto. Ha messo minutaggio nell’amichevole contro la primavera”.

Su Sutalo: “Non c’è nessuna gerarchia. Abbiamo quattro centrali di una affidabilità incredibile. Sono giocatori forti e strutturati”.

Su Isaksen: “Gudmundsson può giocare in tutte le posizioni del campo. Isaksen ha tre marce, dobbiamo fargli capire che non bisogna sempre lavorare e lavorare, ma anche riposare. Ci deve aiutare quando ha piccoli fastidi. Giocatore forte e quando sta bene ti può dare una buonissima mano”.

Foto: Instagram Lazio