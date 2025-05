Gattuso: “Ho un anno di contratto, ma stiamo lavorando per l’addio”

16/05/2025 | 21:45:24

Quella contro il HNK Rijeka potrebbe essere l’ultima partita da tecnico dell’Hajduk Spalato per Gennaro Gattuso. Nonostante un altro anno di contratto, Ringhio ha deciso di lasciare il club croato a fine stagione anche se prima sarà ago della bilancia per il titolo visto che il Rijeka è attualmente in testa con un punto di vantaggio sulla Dinamo Zagabria a due giornate dalla fine: “Questa probabilmente è la mia ultima partita al Poljud (lo stadio dell’Hajduk NdR). Ho ancora un anno di contratto, ma stiamo lavorando per far si che io me ne vada a fine stagione. – ha spiegato Gattuso in conferenza stampa – Buonuscita? Non la accetterò perché non la merito. Prenderò solo ciò che mi spetta di diritto perché per me il denaro non è mai stato fondamentale o importante”.

Poi ha proseguito: “I tifosi sono arrabbiati, la polizia ci ha sorvegliato per un paio di giorni perché hanno annunciato proteste. La loro passione però mi ha colpito, l’Hajduk qui è uno stile di vita, puoi percepire l’orgoglio che provano e io sono davvero felice di aver allenato una squadra così importante. Capisco la loro delusione perché siamo stati davvero vicini a un sogno e immagino come si sentano adesso. Meritano di più e spero di salutarli con una vittoria al Poljud”.

Foto: Instagram Spalato