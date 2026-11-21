Gattuso: “Ho trasformato la Lazio in una famiglia. Taylor, giocata da Rui Costa”

21/11/2026 | 18:39:28

Le parole di Gattuso in conferenza stampa: “La Supercoppa per me è un regalo, io non c’entro nulla. Non è un impiccio, anzi. È una coppa. Manca un mese, pensa se possiamo pensare alla coppa. Quando arriverà, ci penseremo. Taylor vede cose che gli altri non vedono. Gli altri avrebbero tirato di piattone, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Nel mio modo di pensare il calcio, quella giocata non m’è passata neanche per l’anticamera del cervello. Ha fatto una giocata da Rui Costa. Mi prendo questo merito: aver fatto diventare in pochissimo tempo questa squadra una famiglia”.

Foto: Instagram Lazio