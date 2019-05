Gattuso: “Ho il Milan dentro, non sarà mai una questione di soldi. Ora voglio ripartire”

Rino Gattuso torna a parlare. L’ex tecnico del Milan è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi giorni dal divorzio con il club rossonero: “Il Milan mi ha dato una possibilità enorme sia da giocatore sia da allenatore. Rimarrà sempre dentro di me. Il club è in buone mani, è fatto da grandi uomini: i tifosi non si preoccupino. Quando si parla di Milan per me non si parla di soldi. Quando c’è di mezzo il cuore, ognuno si comporta a modo suo. Non voglio essere lodato per quello che ho fatto. Ripartire subito? La voglia c’è. Siamo un gruppo di lavoro in cui io prendo le decisioni ma le condivido con loro. Dobbiamo analizzare cosa vogliamo fare e cosa vogliamo proporre. Vogliamo continuare ad allenare, ma c’è bisogno che un club ci scelga e che capisca le nostre caratteristiche”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Milan