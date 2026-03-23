Gattuso: “Ho deciso io di giocare a Bergamo, se sbagli un passaggio a San Siro dopo 10 minuti ti fischiano”

23/03/2026 | 15:09:51

Il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa: “Bastoni? Sapete tutti il problema che ha avuto. Da ieri mattina è a Coverciano, sta facendo le cure. Deve lavorare e curarsi bene, speriamo di averlo a disposizione. Lo ringraziamo per la grande disponibilità mostrata. Di Dimarco fino a poco fa si diceva che è il migliore nel suo ruolo. Da giocatori come Barella la gente si aspetta sempre il massimo, mi aspetto sempre intensità e voglia. Lo sento tutti i giorni, ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante e quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato. Bergamo? Ho scelto io di giocare qui perché a San Siro se sbagli un passaggio dopo 10 minuti iniziano i fischi. Chiesa? Le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha dei problemi, che è titubante, devo fare delle scelte. Non se la sentiva. Scamacca ha un problema all’adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione, Mancini ha un affaticamento. Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma pensiamo di riaverlo. Chiesa ieri s’è presentato alla convocazione, aveva piccoli problemi fisici e abbiamo deciso di non farlo rimanere”.

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