Gattuso: “Grinta e cuore sono l’essenza del calcio. Conceicao mi assomiglia. Conte è un fenomeno”

Gennaro Gattuso, tecnico dell’Hajduk Spalato, si è raccontato a Vivo Azzurro, canale ufficiale della FIGC. Il tecnico ha spiegato il suo modo di vedere il calcio.

Queste le sue parole: “Grinta e cuore sono l’abc del calcio. Senza voglia, senza anima non si può giocare. Bisogna pedalare, bisogna allenarsi, bisogna avere rispetto e fare una vita sana per andare a 1000 all’ora, perché è vero che il calcio è cambiato, però sono aumentate le velocità, sono aumentati i contatti fisici e bisogna essere pronti perché non basta avere solo tecnica”.

Sulla Nazionale: “La vedo bene, ha aggiunto molti ragazzi giovani con un piano ben preciso. Sono sicuro che andremo ai Mondiali”.

Sul Milan: “Aspettiamo sempre che faccia qualcosa in più …hanno capito gli errori che hanno commesso e hanno di fatto un grandissimo mercato e speriamo che che si riprenda. Conceicao? A livello di temperamento ci assomigliamo un po’. A livello caratteriale è un uomo molto molto forte”.

Su Conte: “E’ un fenomeno, uno che non si ferma mai e ha una mentalità di acciaio. L’Inter deve fare molta attenzione”.

Foto: Instagram personale