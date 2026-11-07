Gattuso: “Grandi ricordi di Napoli. Isaksen capitano, lo dicono i numeri”

07/11/2026 | 13:20:15

Gennaro Gattuso si è soffermato anche sulla sua esperienza a Napoli. “Io lì sono stato benissimo e ho vinto un trofeo. Il rimpianto più grande è quello di non aver avuto tifosi allo stadio per il Covid. Ma Napoli mi è rimasta nel cuore, è stato un onore allenare quel club e sento ancora persone lì. Significa che abbiamo lasciato un buonissimo ricordo, ho trovato gente che mi assomiglia molto per come vivo il quotidiano. Il Napoli di domani può giocare a 3 o a 4, vedremo. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo provato qualche accorgimento, la mentalità deve essere quella. Senza Zaccagni il capitano sarà Isaksen, lo dicono le presenze e i numeri. Zaccagni mangia con noi, verrà alla stazione a prendersi gli applausi dei tifosi, poi tornerà a casa ma domattinaparte da casa e sarà con noi. L’ha voluto lui e tutto questo fa capire il nostro spirito”.

foto: x lazio