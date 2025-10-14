Gattuso: “Grande partita di Locatelli e Donnarumma. I due attaccanti funzionano”

14/10/2025 | 23:22:29

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport dopo Italia-Isreale: “Le due punte là davanti funzionano perché si danno da fare, non solo per quanto riguarda i gol. Sono bravi e il lavoro che stanno facendo senza palla è molto importante. Il fatto che arrivino anche i gol è importante. Dobbiamo continuare a stare bene insieme. Allenarci come stiamo facendo, essere compatti e uniti. E dare la possibilità a qualche giocatore che merita di giocare minuti in più. Centrocampo? Oggi Locatelli ha fatto una grandissima gara. Siamo stati bravi, è stato bravo anche Donnarumma, ci sta che l’avversario crei qualcosa. Ho visto quello che volevo vedere, abbiamo usato due moduli in due partite, abbiamo giocato di reparto in difesa, siamo andati su bene”.

