Gattuso: “Giocherà Raspadori al posto di Kean. Dobbiamo tornare a essere l’Italia”

14/10/2025 | 13:40:03

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in un’intervista a Rai Sport in vista del match contro Israele. Queste le sue parole:

“Chi sostituirà Kean in attacco? Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito ha un talento cristallino e potrà aiutarci a gara in corso. I diecimila a Udine? Questi 10.000 valgono come se fossero 40.000. Sfidare chiusure, file e divieti per venire allo stadio è un atto d’amore”.

Il CT ha infine cercato di caricare i suoi giocatori:

“Dobbiamo tornare a essere l’Italia. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo, con la forza, la volontà e l’unità di intenti”.

Foto: Instagram Azzurri