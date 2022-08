Intervenuto ai microfoni di As dopo la vittoria in amichevole contro l’Atalanta, il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, ha parlato del possibile arrivo di Arthur in Spagna: “In questo momento non possiamo permetterci di acquistare calciatori con ingaggi importanti. Non abbiamo la disponibilità economica per farlo“.

Foto: Arthur Instagram