Gattuso: “Felici per la tregua a Gaza. Pio Esposito? È un ragazzo semplice e ha grandi numeri”

13/10/2025 | 15:53:49

Il CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro Israele. Queste le sue parole:

“Siamo felici che ci sia stata questa tregua, di vedere la gente che torna a Gaza, nella propria terra: è emozionante. Poi domani ci sarà la partita. Ci saranno persone che contesteranno fuori, ma anche tante persone dentro che ci sosterranno. Una sola vittoria per assicurarci i playoff? Mi innamoro dei miei ragazzi perché li vedo, vedo come stanno insieme. Sappiamo di avere un percorso e di non poter sbagliare, ma la crescita mi piace. Pio titolare? È un ragazzo semplice, ha grandi numeri, corre come un centrocampista. Penso che non ci sia il rischio che si monti la testa: le partite durano 95 minuti, c’è chi gioca dall’inizio e chi può fare la differenza dopo. Il mio ruolo da CT? C’è tantissima gente che pagherebbe per stare qui, io lo vivo come un sogno.”

Foto: Instagram Azzurri