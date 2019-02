Gattuso: “Fatto un passo indietro, mi tengo stretto il risultato. La nostra fortuna…”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 in casa della Lazio nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “Dal punto di vista qualitativo abbiamo fatto un passo indietro. A livello difensivo abbiamo fatto molto bene, la Lazio ha giocato sui nostri errori. Abbiamo sbagliato tanto, però era la partita che dovevamo fare. Nella fase difensiva siamo stati bravi, potevamo fare meglio negli ultimi 30 metri. Piatek? Non è stato mai servito. Sicuramente anche io dovrò riflettere su questo aspetto qua. Questo pareggio me lo tengo stretto, ma a livello tecnico potevamo fare molto meglio. 70mila persone a vedere Milan-Sassuolo? Il merito è dei ragazzi, io ne devo fare di strada. La fortuna degli allenatori sono i giocatori. Io e il mio staff abbiamo avuto la fortuna di aver trovato un gruppo giovane che segue quello che noi proponiamo. Noi non abbiamo fatto nulla”, ha chiuso Gattuso.

