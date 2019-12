Gattuso: “Fabian regista? Ora fa fatica, può fare meglio se la squadra lo aiuta”

Gennaro Gattuso, dopo la vittoria col Sassuolo, ha parlato anche di Fabian Ruiz ai microfoni di Sky: “Fabian regista fa fatica? In questo momento dobbiamo essere perfetti noi per far giocare Fabian in quella posizione. Non è un vertice basso. Deve esserci una squadra che lo supporta, invece facciamo fatica. Ma lo sapevamo. Ora dobbiamo lavorare di reparto, con sacrificio. Poi la qualità c’è. Dobbiamo continuare a dare equilibrio a questa squadra perché per tantissimo tempo non l’ha avuto”.

Foto: Napoli Twitter