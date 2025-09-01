Gattuso: “Fabbian simile a Frattesi. Ecco il motivo sulla mancata convocazione di Chiesa”

01/09/2025 | 15:40:23

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni salienti del commissario tecnico azzurro: “Sono carico a molla. Lo ero dal primo giorno, sento anche la responsabilità perché ho vestito questa maglia. Le somme le tireremo alla fine, ma paura sicuramente no”. Sul prossimo impegno contro l’Estonia: “Serviranno il senso di appartenenza e la voglia di sacrificarsi. Non deve esserci panico, dobbiamo essere squadra mettendo grande entusiasmo. Il carattere non è mai mancato e dobbiamo recuperare questo aspetto. Estonia? Giocano di rimessa ma provano a partire dal basso costruendo. Quando ha la palla bisogna essere bravi a farli sbagliare”. Su Chiesa: “Ho parlato con Chiesa e la scelta l’abbiamo condivisa insieme. Non si sentiva pronto al 100% e abbiamo deciso insieme con grande tranquillità. Per quanto riguarda il minutaggio coi club, ci sono anche giocatori di qualità come Raspadori che riesce a darmi qualcosa di diverso”. Su Fabbian, Esposito e Leoni: “Fabbian è molto simile a Frattesi, ha fisicità e si inserisce bene. Esposito è indiscutibile per età e tecnica. Noi li vediamo i giovani, anche Leoni che ha grande personalità”.

