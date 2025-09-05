Gattuso fa il suo esordio con una manita all’Estonia: 5-0, doppietta Retegui, gol di Kean, Raspadori e Bastoni

05/09/2025 | 22:39:35

L’Italia vince e convince, buona la prima per Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. A Bergamo, successo per 5-0 contro l’Estonia. Primo tempo buono, ma chiuso senza gol. Una buona Italia, ha collezionato diverse palle gol, un palo, ma a reti bianche nei primi 45 minuti.

Chance subito per Politano e Retegui, palla che sfiora il palo della porta estone. Italia che reclama anche un rigore, a metà tempo, ma l’arbitro, giustamente fa giocare. Nel finale, altro forcing azzurro, ci prova Retegui con Kean, salva il portiere. Discreta Italia, bene sul piano dell’atteggiamento e della grinta, manca però la cosa più importante, il gol.

Nella ripresa, finalmente, arrivano anche i gol, strameritati. Al 58′ la sblocca Kean. Cross al centro di Dimarco, spizzata di tacco di Retegui, zampata di Kean che batte Hein, che stavolta non può nulla. Italia che finalmente dilaga. al 69′ c’è la firma di Retegui. L’attaccante sfrutta l’assist di Raspadori battendo Hein con una conclusione rasoterra da fuori area. Uno-due azzurro, al 71′ c’è il solito Raspadori. Cross dal fondo di Politano e gol di testa di Giacomo Raspadori. All’84’ c’è l’esordio di Pio Esposito in Nazionale. Al 90′ arriva il poker, assist di Cambiaso, grandissimo stacco di testa di Retegui per il 4-0.

Italia che non si ferma, 5 minuti di recupero. Al 93′ arriva il pokerissimo, calcio d’angolo, cross di Raspadori, svetta Bastoni e arriva il 5-0. Italia che sfiora anche il sesto gol, ma va bene così. Finisce 5-0, Gattuso esordisce con una grande manita e guarda con serenità alla prossima sfida contro Israele.

Foto: sito Italia