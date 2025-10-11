Gattuso: “E’ un gruppo con più di un leader. I giovani? Dobbiamo avere più coraggio”

11/10/2025 | 20:33:57

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha commentato il match ai microfoni di Sky il pregara di Estonia-Italia.

Le sue parole: “A livello fisico ho trovato i ragazzi migliori. Voglio ringraziare i club per la grande disponibilità: da quando i ragazzi sono partiti, la squadra sicuramente è migliorata anche negli allenamenti. Giocheremo con i due attaccanti e il resto si vede”

Raspadori può essere un leader? “A me piace avere più di un leader: gente che parla tanto, gente che parla poco. Ho bisogno di tutta la squadra: Raspadori ha qualità e ci può dare una grande mano”.

Dall’estero sono sempre più interessati ai nostri giovani. “Arrivano squadre con soldi e ci prendono i giovani. Lavorano con intensità diversamente da noi, penso che succeda da anni. Hanno un modo di vedere il calcio diverso. Dobbiamo lavorare già noi allenatori per migliorare il tutto: dobbiamo tratteggiare una linea”.

C’è una proposta per cambiare le date dei Mondiali. “Ho provato sulla pelle il Mondiale in Qatar. Dopo è difficile ripartire, è difficile e devi ricominciare per riprendere il campionato. Non voglio contraddire il Presidente Infantino, ma non è una roba semplice fermarsi e poi ripartire”.

Foto: sito FIGC