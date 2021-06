Gattuso e il Tottenham: la violenta reazione social inglese

Gennaro Gattuso non è ancora il tecnico del Tottenham, ma i tifosi degli Spurs sembrano tutt’altro che entusiasti a questa ipotesi. Sono già nati gli hashtag sui social: #GattusoOut, insieme a #NoToGattuso, che si leggono dappertutto nei commenti ai post del club londinese.

I tifosi inglesi ce l’hanno con Ringhio per la storica lite con Joe Jordan, nella quale mise le mani al collo dell’ex attaccante inglese. Bocciato anche il suo calcio, ritenuto difensivo, e soprattutto le accuse di non dare il giusto peso al tema del razzismo, quando Gattuso minimizzò l’episodio degli ululati razzisti a Kevin Prince Boateng in Pro Patria-Milan del gennaio 2013.

Foto: Twitter Fiorentina