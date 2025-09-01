Gattuso: “Donnarumma vestirà la maglia del City. Leoni e Raspadori? Vi dico cosa penso”

01/09/2025 | 15:00:14

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni salienti del commissario tecnico azzurro: “Scamacca resta qui e lo valuteremo, ha fastidi al ginocchio ma resta qua con noi. Donnarumma deve sistemare alcune cose, farà visite mediche e poi metterà la firma sul contratto col Manchester City. Anche Tonali andrà gestito. Gli altri sono tutti al 100%”. Sulla Serie A: “Leoni è giovane e va in Premier con una giusta valutazione. Anche Raspadori, abbiamo tanti italiani all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi italiani e lo dice l’ultimo record negativo. Ora però dobbiamo pensare di tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Spero però di vedere più italiani nel nostro campionato”.

Foto: Instagram Donnarumma