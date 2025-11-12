Gattuso: “Domani Scamacca e Raspadori saranno titolari. Qualificazioni? Bisogna rivedere qualcosa”

12/11/2025 | 18:37:57

Il ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro Moldova: “Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. Un ringraziamento al gruppo perché pensavo potessero succedere determinate cose. Devo ringraziarli per come hanno vissuto questi primissimi giorni e per me è tantissima roba. Il treno è partito e sta andando e sicuramente domani mi aspetto che continuiamo a crescere fortemente in quello che stiamo facendo. Già ai nostri tempi, partite facili non ce n’erano. Già con Lippi in panchina, ma ne parlavo anche con Gigi, quando vinsero 3-1 con Sacchi in panchina. Bisogna avere rispetto, perché tutti hanno in testa l’11-1 di un paio di mesi fa in Norvegia, ma questa Moldova non è l’11-1. È di più, sappiamo quello che è successo a Reggio Emilia, bisogna sudare e far fatica. Ci vuole grande impegno, grande rispetto per l’avversario e dobbiamo sudare. Domani Scamacca e Raspadori partono dall’inizio – ha confermato Gattuso -. Sicuramente gli manca minutaggio, però sta a noi decidere quando non ne ha più Gianluca. Non deve strafare, conosciamo le sue caratteristiche, la balistica che ha e cosa ci può dare quando sta bene e deve stare tranquillo. Nessun rimpianto, vincere aiuta a vincere, però è normale che dobbiamo capire bene quali sono i criteri. Vedere il girone sudamericano che son 10 squadre, 6 vanno dirette, la settima fa lo spareggio con l’oceanica, la delusione è quella là. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa. Per il resto, la mia testa è alla partita di domani, non vado oltre. Vedere come si allenano e come crescono, già qualificati, piccoli dolorini, invece devo dire grazie a Barella, Calafiori, Bastoni quello che ha fatto il mese scorso… E posso stare qua a raccontarvene. Devo dire grazie ai ragazzi per professionalità e voglia che stanno dimostrando giorno dopo giorno”.

Foto: Instagram Azzurri