Gattuso: “Dobbiamo tenere botta il primo quarto d’ora. E non protestare con Turpin”.

31/03/2026 | 17:15:24

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato alla Rai in vista della gara contro la Bosnia. Alcuni passaggi delle sue parole: “La Bosnia è forte, ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma sono scorbutici. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione: dovremo tenere botta nei primi 10-15 minuti, ribattere colpo su colpo. Bisognerà stare là e soffrire. I nostri avversari fanno molti falli, una decina di media a partita più di noi, e dovremo essere bravi a non reagire perché l’arbitro Turpin, ha grande esperienza: non ama le mani alzate per protesta e bisognerà stare attenti perché la partita si gioca anche su questo aspetto qua”.

Foto: sito FIGC