Gattuso: “Derby perso in campo e fuori. Kessie-Biglia? Serve rispetto, la responsabilità…”

Rino Gattuso, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby. Ecco le sue parole: “L’Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo fatto un po’ meglio. Bisogna avere le caratteristiche giuste per fare pressione alte. Oggi abbiamo sofferto le loro imbucate, con le palle dritte ci saltavano 5-6 giocatori. Certe volte vengo rimproverato perché attendo ma bisogna capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. L’episodio Kessie-Biglia? Non deve cambiare nulla, dopo il 2-0 potevamo prendere un’imbarcata, l’Inter è una squadra molto forte, abbina qualità e forza fisica, sono contento della prestazione della squadra, merito dell’Inter. La squadra è viva, sul 3-2 abbiamo avuto delle palle gol, la cosa che fa male è l’immagine che si è vista sull’uscita di Franck Kessie. Per me è la sconfitta più brutta. Cosa è successo? Ne risponderanno loro, i giocatori. Per come vedo il calcio io, certe cose non ci stanno. Non è un caso che in questi anni stiamo facendo fatica: ci vuole rispetto per tutti. E’ stata una scena brutta da vedere. Kessie e Biglia andranno incontro a sanzioni? La responsabilità è mia, devo occuparmi io della disciplina. I giocatori sanno che ci tengo. Forse di calcio possono non capirci nulla, ma sul rispetto ci ho costruito una carriera. In questi giorni risponderò anch’io. Oggi è stata una doppia sconfitta: sul campo e a livello comportamentale”.

Foto: Twitter ufficiale Milan