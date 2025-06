Gattuso ct dell’Italia: oggi giorno chiave. Ieri cinque telefonate tra Ringhio e Buffon

11/06/2025 | 00:15:28

La Nazionale italiana potrebbe ripartire da Gennaro Gattuso. Stando quanto riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, oggi potrebbe essere il giorno chiave per la nomina del nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Ieri (martedí) ci sono stato cinque telefonate tra Gianluigi Buffon e l’ex tecnico dell’Hajduk Spalato. Gigi spinge, Gattuso in questi giorni non è in Italia ma a Marbella. Il contratto scadrebbe alla fine del Mondiale.

Domani giorno chiave per Gattuso nuovo CT. Oggi 5 telefonate tra Buffon e Gattuso. Gigi spinge per la nomina di Rino. Gattuso, in questi giorni, non è in italia ma nella sua casa di Marbella. Il contratto scadrebbe alla fine del Mondiale. #sportitalia @AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 10, 2025

Foto: Instagram Hajduk Spalato