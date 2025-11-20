Gattuso: “Contro l’Irlanda del Nord ci giochiamo tutto. Il calendario intasato? In Turchia il campionato si fermerà. Spero venga fatta la stessa cosa in Italia”

20/11/2025 | 14:25:20

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo i sorteggi dei playoff del Mondiale. Queste le sue parole:

“Bisogna commentare solo la partita contro l’Irlanda del Nord, dove ci giochiamo tutto. Poi vedremo, ci sarebbero due ambienti totalmente diversi. Ma per il momento non ne parliamo. L’Irlanda del Nord? Una squadra che sicuramente è alla nostra portata, ce la giochiamo in una partita secca. Sono molto forti fisicamente e giocano sulle seconde palle tantissimo. Servirà una grande partita ma ce la possiamo giocare. Se dipende solo dall’Italia? Sì ma pensiamo solo alla prima partita. Sappiamo che squadre sono Galles e Bosnia, i primi avrebbero uno stadio che spinge molto mentre nel secondo caso giocheremo in stadi non all’avanguardia. Pensiamo alla semifinale, poi vedremo. Il calendario intasato? Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le coppe europee ma il campionato si fermerà. Spero che venga fatta la stessa cosa anche in Italia”.

Foto: Instagram Azzurri