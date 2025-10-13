Gattuso: “Contro Israele servirà coraggio. Non possiamo commettere gli stessi errori di un mese fa”

13/10/2025 | 16:50:26

Il CT della Nazionale italiana ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro Israele. Queste le sue parole:

“Se abbiamo già parlato dei playoff? No, noi ai playoff ci dobbiamo ancora arrivare. Pensiamo a ciò che dobbiamo fare. Non abbiamo ancora preparato nulla con la Federazione: il presidente è scaramantico e l’altro giorno, quando ha sentito parlare di questo, ci ha mandato tutti a quel paese. Se domani giocherà Pio? Pio merita tutto, ho già detto tutto. Vediamo oggi come stanno tutti. Se guardiamo il suo storico, Pio ha giocato 75 minuti più recupero: c’è chi parte dall’inizio, ma anche a gara in corso ci sono calciatori che possono darci una grossa mano. Contro Israele servirà coraggio. Un mese fa qualcosa abbiamo sbagliato, potevamo fare meglio. Sappiamo che non possiamo commettere gli stessi errori di un mese fa.”

Foto: Instagram Azzurri