Gattuso continua il tour dei centri sportivi: oggi visita alla Juventus

27/07/2025 | 21:15:04

Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, continua il suo tour nei ritiri tra la squadre della Serie A e ha fatto tappa a Torino. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dalla Juventus, il ct azzurro è stato in visita alla Continassa, dove ha assistito alla seduta di allenamento pomeridiana guidata dal tecnico Igor Tudor. Insieme a Gattuso, sono tornati nel quartier generale juventino anche gli ex Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, che hanno accompagnato l’allenatore azzurro durante la sua visita torinese con il collaboratore Luigi Riccio. Lo riporta l’Ansa.

Ospite speciale della sessione di allenamento pomeridiana dei bianconeri il nuovo CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, insieme al Capo Delegazione, Gianluigi Buffon, e ai collaboratori Luigi Riccio e Leonardo Bonucci ⚪️⚫️ pic.twitter.com/rjQIiy1tVO — JuventusFC (@juventusfc) July 27, 2025

Foto: X Juventus