Gattuso, confermato il no alla Samp. Ora…

Gennaro Gattuso dice no alla Samp, confermato quanto raccontato nelle scorse ore. Stamattina (leggi qui) vi abbiamo infatti svelato come il pressing di Ferrero per l’ex tecnico del Milan fosse destinato a non andare in porto, con Ringhio sempre più orientato a non accettare l’offerta blucerchiata dopo i contatti dei giorni scorsi. E così è stato: Gattuso ci ha riflettuto, ha apprezzato molto la proposta della Samp ma ha preferito declinarla, in via definitiva. E ora la Samp lavorerà sugli altri profili: De Biasi, che non convince completamente tutti ma che resta in lizza, e Iachini, che conosce bene l’ambiente per averci lavorato con profitto. Nelle scorse ore è stato proposto Di Biagio, ora per la Samp è arrivato il momento della scelta dopo la risoluzione con Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Gattuso