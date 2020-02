Gattuso: “Con Allan tutto ok, abbiamo lavorato bene. Domani troveremo una squadra avvelenata”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso – alla vigilia del match contro il Brescia – è intervenuto nella consueta conferenza stampa.

Di seguito una parte di quanto emerso.

“La priorità è la partita di domani. Giocherà la squadra migliore, chi sta al 100%. Noi con le piccole abbiamo perso 20 punti, toccando con mano le difficoltà. Domani sarà la stessa partita di Cagliari. Troveremo una squadra avvelenata”.

La condizione della rosa.

“Abbiamo lavorato bene. Lozano non è al 100%, con Allan tutto a posto, avevo detto subito che non portavo rancore. Si è allenato molto bene. Milik sta meglio e ha fatto ciò che doveva“.

Ancora su Allan.

“È un giocatore come tutti e da loro pretendo massimo impegno. Ci siamo guardati negli occhi e io per il mio mestiere non posso portare rancore. Ho visto un grande professionista che si è messo subito a disposizione della squadra, aiutando e facendosi aiutare“.

Caso multe.

“Noi abbiamo l’obiettivo di fare i professionisti e farci trovare pronti. Ma è successo il 5 novembre, non oggi. Dobbiamo guardare al nostro lavoro”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli