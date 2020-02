Gattuso: “Con Allan ci siamo guardati negli occhi, ho visto un grande professionista. Non porto rancore”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida contro il Brescia, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche di Allan dopo l’esclusione del centrocampista nel match contro il Cagliari.

“Allan è un giocatore come tutti e da loro pretendo massimo impegno. Ci siamo guardati negli occhi e io per il mio mestiere non posso portare rancore. Ho visto un grande professionista che si è messo subito a disposizione della squadra, aiutando e facendosi aiutare”.

Queste le parole dell’allenatore azzurro che confermano il rientro nella lista dei convocati del centrocampista, accusato di scarso impegno durante gli allenamenti della scorsa settimana.

Foto: Twitter ufficiale Napoli