Gattuso: “Chiediamo scusa ai tifosi, ci lecchiamo le ferite ma ripartiamo dal primo tempo”

16/11/2025 | 22:45:20

Gattuso ha parlato alla Rai dopo Italia Norvegia: “Chiediamo scusa ai tifosi, nel primo tempo siamo stati squadra vera. Ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro, sicuramente dobbiamo ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto. Ci siamo fatti valere e abbiamo fatto cose importanti, nel secondo tempo fatta tantissima fatica. Siamo mancati sulle distanze nella ripresa, abbiamo perso qualche palla in uscita e dato campo a loro. Abbiamo avvicinato loro alla nostra area. Dobbiamo partire dal primo tempo, eravamo sempre compatti e nelle posizioni giuste, non dobbiamo avere il braccino dopo che ci creano un’occasione. Dopo 40 secondo del secondo tempo ci hanno fatto il primo tiro in porta e ci siamo impauriti, dobbiamo migliorare lì”.

Foto: Instagram Azzurri