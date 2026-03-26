Gattuso: “C’è stato da faticare, da domani pensiamo alla finale. La tensione ci sarà per tutti”

26/03/2026 | 22:47:28

Gennaro Gattuso ha parlato alla Rai dopo Italia-Irlanda del Nord: “C’è stato da faticare, non è stato facile. Dopo il primo tempo per me potevamo fare meglio, c’è stata concentrazione, Locatelli si è abbassato troppo, ci hanno sorpreso. Siamo stati molto bravi, non era scontato. La tensione che sentiamo noi la sentono anche gli altri, ora ci godiamo la serata e da domani saremo concentrati su quello che abbiamo da fare. Ci siamo complicati anche noi troppo la vita. La palla girava lente ma nel secondo tempo abbiamo dato ritmo. Adesso recuperiamo e andiamo a giocarci la finale che sarà una partita difficile, come lo sapevamo di oggi”.

foto x italia