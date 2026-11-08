Gattuso carica i suoi: “Voglio vedere più sorrisi in spogliatoio, Frattesi è un capoccione”

08/11/2026 | 15:08:08

Gattuso al termine della partita contro il Napoli ha parlato a DAZN: “Campo difficile, squadra forte anche se gli mancavano dieci calciatori. Negli spogliatoi c’era un mortorio, ma io gli ho fatto i complimenti perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo ci hanno un po’ schiacciato ma ci sta, io e il mio staff siamo orgogliosi. Bisogna essere soddisfatti, questo è quello che gli ho detto. Voglio vedere più sorrisi, perché la prestazione anche oggi c’è stata. ​Frattesi è un capoccione, deve toccare la palla perché si sente fuori dalla partita. Ma secondo me ci sono pochi invasori come lui, dovrebbe farlo di più ma lui si fissa. Secondo me nel secondo tempo potevamo fare qualche gol in più, però ci teniamo la prestazione. Oggi sono veramente soddisfatto. Sì, molto, perché è veemente quando va in pressione. Fisicamente sta bene, è un giocatore importante per noi e mi è piaciuto anche in quella posizione: è diventato più ordinato rispetto alle amichevoli estive. Ha fatto una grandissima partita. ​La classifica non dobbiamo vederla, adesso recuperiamo con tre giorni liberi. Poi giovedì ricominciamo, bisogna mettere benzina e non guardare nulla perché c’entriamo poco…»

Foto: x Lazio