Gattuso: “Calafiori e Tonali sono fuori. Frattesi gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto”

15/11/2025 | 15:53:27

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Norvegia. Queste le sue parole:

“Calafiori è fuori, ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Entrambi assisteranno alla partita. Mancini? Ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno. Frattesi domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto”.

Foto: Instagram Azzurri