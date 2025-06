Gattuso-Buffon summit in corso a Roma. Domani incontro con Gravina

11/06/2025 | 22:25:14

Rino Gattuso si avvicina sempre più alla panchina della Nazionale. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, in questi minuti è in corso a Roma un summit tra l’allenatore calabrese e Gigi Buffon. Domani il vertice tra Gattuso e il presidente Gravina per gli accordi definitivi.

Foto: Instagram Hadjuk Spalato