Gattuso: “Bosnia? Dobbiamo scalare l’Everest. Scamacca dovrebbe essere dei nostri”

26/03/2026 | 23:55:29

Il ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa: “Bosnia? Giocano 4-4-2, giocatori d’esperienza. Stadio caldo, è una squadra con tanti giocatori esperti. Il Galles era totalmente diverso. Sanno chiudersi bene, si appoggiano sugli attaccanti. Sarà un’altra gara difficilissima, come quella di stasera. Bastoni non si allenava da quasi tre settimane, bisogna solo ringraziarlo. L’ho tolto anche perché era stato ammonito. C’è solo Scamacca con piccoli problemi. Ci sono piccoli acciacchi, ma i giocatori sono a disposizione. Stasera torniamo a Coverciano, ci mettiamo lì e lavoriamo. Bisogna recuperare energie. Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l’Everest. Ci giochiamo tanto. Il formicolio oggi lo avevamo tutti, anche io Buffon e il presidente”.

foto x azzurri