Gattuso: “Bene amare Diego ma troppi senza mascherina. Da domani voglio buon senso”

Un passaggio importante della conferenza stampa post Roma di Gennaro Gattuso è stato quello in cui ha ammonito i suoi tifosi, per gli assembramenti visti in questi giorni in onore di Maradona.

Queste le parole del tecnico: “Ho visto troppa gente senza mascherina. Maradona è una leggenda e sanno tutti chi è ed è stato giusto omaggiarlo. Però ora dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Capisco l’affetto e l’aria che si respira, ma spero che da domani si ricomincino a fare le cose come si deve. La città sta soffrendo tanto, per la perdita di Maradona e per tutti i negozi chiusi. Ognuno deve fare il suo”.

Foto: Twitter Napoli