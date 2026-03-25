Gattuso: “Bastoni e Scamacca sono gli unici in dubbio. Il rigorista di questa Nazionale? Retegui”

25/03/2026 | 17:04:56

Il ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole:

“Gli infortunati? Mancini, Calafiori e Politano non hanno nulla, ci saranno. Bastoni ieri ha fatto il 35% con la squadra, dopo lo testiamo. Lui e Scamacca sono gli unici in dubbio. Il rigorista di questa Nazionale? Retegui è il rigorista. Ieri abbiamo provato, tutta la squadra ha calciato tre rigori a testa. Ci siamo portati avanti, sappiamo che c’è la possibilità e l’abbiamo provata”.

Foto: Instagram Azzurri