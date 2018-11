Gattuso: “Assurdo giocare col Parma alle 12.30. Se facciamo come contro il Dudelange…”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro il Parma: “È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l’anticipo delle 12.30 della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco. Comunque ci sarà da battagliare, non voglio scuse perché il Parma è forte e quando ribalta l’azione ha dei missili in attacco. Se giochiamo come contro il Dudelange non basterà, servono più energie e la classifica del Parma parla chiaro. Calhanoglu? Con la Lazio mi ha fatto arrabbiare, con quelle due palle gol che ha avuto doveva spaccare la porta. Mi aspetto tanto, è un ragazzo particolare che ha bisogno di sentirsi importante”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Milan