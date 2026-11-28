Gattuso: “Andrò in Danimarca con mia moglie. Oggi potevamo pareggiare, sono felice”

28/11/2026 | 20:35:48

Le parole di Gennaro Gattuso a DAZN dopo la vittoria contro il Torino. Una battuta sui danesi decisivi: “Andare in Danimarca? Ci pensavo con mia moglie, non ho mai fatto una crociera. Hanno aziende di barche importanti, dovevo andare due anni fa. Ma la prossima volta che starò a riposo andremo in Scandinavia a vedere posti bellissimi. Oggi all’inizio siamo stati sul pezzo, andavamo sistematicamente tre su tre anche sapendo che giocavano sulla seconda e i centrocampisti loro riempivano l’area. Non ci siamo snaturati, siamo stati sul pezzo. Questa si chiama mentalità, io sono orgoglioso. Potevamo anche pareggiare, ma abbiamo avuto tante occasioni e il fatto che la squadra non si snaturi e faccia le cose con voglia e veemenza è importante. Sono felice oggi”.

foto x lazio